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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevine başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Lütfi Elvan görevine başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Elvan'ın ilk sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek oldu.
GÜNDEM 10.11.2020, 15:15
Berat Albayrak'ın istifa etmesinin ardından boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla Lütfi Elvan getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan devir teslim töreni düzenlenmedi. Elvan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, yeni görevine başladığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı. Lütfi Elvan kimdir?
Mesajında, Bakanlıktaki toplantı salonundan bir fotoğraf da paylaşan Elvan, "Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabb'im hayırlı hizmetlere vesile kılsın." değerlendirmelerinde bulundu.
2) Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum.Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın.
— Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 10, 2020
2) Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum.Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 10, 2020
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım." ifadelerini kullandı. Lütfi Elvan kimdir?
Mesajında, Bakanlıktaki toplantı salonundan bir fotoğraf da paylaşan Elvan, "Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Rabb'im hayırlı hizmetlere vesile kılsın." değerlendirmelerinde bulundu.
2) Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum.Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın.
— Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 10, 2020
2) Değerli Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a milletimize bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyorum.Rabbim hayırlı hizmetlere vesile kılsın. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 10, 2020
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