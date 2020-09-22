Hazine 2,5 milyar liralık satış yaptı

Hazine ve Maliye Bakanlığının TL cinsinden 5 Yıl (1.967 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 755,3 milyon TL satış gerçekleştirildi. İhale öncesi yapılan 1 milyar 750 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 2 milyar 505,3 milyon TL'ye ulaştı.

3 milyar 337,0 milyon TL nominal teklifin geldiği ihalede nominal satış tutarı 834 milyon TL oldu.

Tahvil ihalesinde satılan kağıtlar 23 Eylül 2020 Çarşamba günü ihraç edilecek. Yeniden ihraç edilen tahvilin geri ödemesi 11 Şubat 2026'da olacak.

