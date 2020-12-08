Hayvanat bahçesinde 4 aslanda koronavirüs çıktı

İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Barselona Hayvanat Bahçesi’nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Açıklamaya göre hayvanat bahçesindeki 4 aslanda koronavirüs tespit edildiği bildirilirken aslanların isimlerinin Zala, Nima, Run Run ve Kiumbe olarak açıklandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, çalışanlardan 2 kişide de koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. İspanya medyası, uzmanların aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattığını duyurdu.



Nisan ayında ABD’nin New York kentinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesi’nde 4 kaplan ve 3 aslanda koronavirüs tespit edilmişti. Öte yandan, ABD, Belçika ve Danimarka’da da evcil ve sokak kedilerinde koronavirüse rastlanmıştı.

