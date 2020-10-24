Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığına, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi Hayrettin Kurt atandı. Atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapıldı. Karar, Resmi Gazete'nin 23 Ekim 2020 tarihli 31284 sayılı sayısında yayımlandı. Hayrettin Kurt, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü görevini de yürütüyor. Hayrettin Kurt'un hayatını Hayrettin Kurt kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorularınızın cevaplarını Hayrettin Kurt kimdir? Biyografi içeriğinden okuyabilirsiniz.



Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü, TCMB Denetleme Kurulu Üyesi Hayrettin Kurt, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan TBMM’de bir süre hukuk danışmanlığı yaptıktan sonra, Denizcilik Müsteşarlığında Denizcilik Uzmanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Dışilişkiler ve AB Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında I. Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Bu görevi sırasında Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda Atom Enerjisi Komisyonu üyesi olarak görevlendirildi.

2018/11964 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi olarak bir süre görev yaptıktan sonra 2018/108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atandı. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinde (DEK-TMK) Denetim Kurulu Başkanı ve Hukuk Çalışma Grubu Başkanı olarak da meslekî çalışmalarını sürdürmektedir.

Türk Uluslararası Gemi Sicili konulu yüksek lisans yapmış olup halen kamu hukuku alanında doktora çalışmasına devam etmektedir.

Halen T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan Hayrettin Kurt, 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

23 Ekim 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla MASAK Başkanlığı görevine atandı.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

