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Hayrete düşüren görüntü! Kafa kafaya çarpışan koçlar öldü...
Amasya’da birbiriyle kafa kafaya çarpışan iki koç can verdi. Koçların ölümüne çarpışmasını besi ahırındaki güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.
GÜNDEM 05.02.2021, 11:29
Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Cürlü köyünde hayret ettiren bir olay yaşandı.
Küçükbaş hayvan besiciliği yapan Sinan Ünlü’nün 100 başlık sürüsündeki iki koç ahırın önünde karşı karşıya geldi.
Öfkeleri dinmeyen koçlar bir süre sonra kafa kafaya tokuşmaya başladı.
İkinci çarpışmadan sonra geri geri gidip hızlarını alarak üçüncü defa çarpışan koçlar o anda yere yığılarak can verdi.
Küçükbaş hayvan besiciliği yapan Sinan Ünlü’nün 100 başlık sürüsündeki iki koç ahırın önünde karşı karşıya geldi.
Öfkeleri dinmeyen koçlar bir süre sonra kafa kafaya tokuşmaya başladı.
İkinci çarpışmadan sonra geri geri gidip hızlarını alarak üçüncü defa çarpışan koçlar o anda yere yığılarak can verdi.
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