“Hayra motor, şerre fren olmaya devam edeceğiz”
Gönüllü Millî Gazete destekçilerinin toplantıları devam ediyor. Daha güçlü bir Millî Gazete için il il gerçekleştirilen toplantıların sonuncusu İstanbul ilçe sorumlularıyla yapıldı.
GÜNDEM 15.01.2021, 04:33
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Türkiye’nin dört bir yanında Millî Gazete’ye gönüllü olarak destek veren birçok temsilci var. Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş da koronavirüs şartlarında dahi Millî Gazete’nin gönüllü temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak Millî Gazete İstanbul ilçe temsilcileriyle video konferans sistemi üzerinden bir toplantı gerçekleştirildi. İstanbul’un 39 ilçesindeki gönüllülerinin yanı sıra Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nurettin Şenel’in de iştirak ettiği toplantıda konuşan Mustafa Kurdaş, önemli açıklamalarda bulundu.
Toplantıda Millî Gazete’nin İstanbul’daki gönüllü temsilcilerine hitap eden Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, “Millî Gazete’nin 49’uncu yılını kutladığımız bu günlerde gazetemize İstanbul’dan verilen desteği bir kez görmüş olduk. Bu kadim şehirde bize üst düzey bir destek veriliyorsa bu sizin sayenizde mümkün olmuş demektir. Bunun için size teşekkür ederim. Bize verdiğiniz değerin farkındayız ve bu yüzden de Millî Gazete olarak her zaman dimdik ayakta duracağız. Gazetemizin her satırında hayra motor, şerre fren olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Toplantıda konuşan Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nurettin Şenel ise, “Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız her toplantıda Milli Gazete’nin üstünde özellikle durmuştur. Hocamızın her Milli Görüşçünün aklına çakması gerektiğini söylediği ‘3 Çivi’ metaforunu bilirsiniz. O 3 çividen birisi Milli Gazete’dir. İşte biz de bu şuurla Milli Gazete’nin İstanbul’un her yerine ulaşması için elimizden gelen tüm gayretle çalışacağız” şeklinde konuştu.
Toplantıda Millî Gazete’nin İstanbul’daki gönüllü temsilcilerine hitap eden Millî Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, “Millî Gazete’nin 49’uncu yılını kutladığımız bu günlerde gazetemize İstanbul’dan verilen desteği bir kez görmüş olduk. Bu kadim şehirde bize üst düzey bir destek veriliyorsa bu sizin sayenizde mümkün olmuş demektir. Bunun için size teşekkür ederim. Bize verdiğiniz değerin farkındayız ve bu yüzden de Millî Gazete olarak her zaman dimdik ayakta duracağız. Gazetemizin her satırında hayra motor, şerre fren olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Toplantıda konuşan Saadet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nurettin Şenel ise, “Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız her toplantıda Milli Gazete’nin üstünde özellikle durmuştur. Hocamızın her Milli Görüşçünün aklına çakması gerektiğini söylediği ‘3 Çivi’ metaforunu bilirsiniz. O 3 çividen birisi Milli Gazete’dir. İşte biz de bu şuurla Milli Gazete’nin İstanbul’un her yerine ulaşması için elimizden gelen tüm gayretle çalışacağız” şeklinde konuştu.
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