''Hayırsız'' evlat annesinin evini yaktı

AA'da yer alan habere göre, Mustafa H, annesi Zılga H. ile yaşadığı evde belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa H, evin bazı eşyalarını ateşe verdi.

Zılga H'nin yardım çığlıklarını ve evden çıkan dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olay gece saatlerinde Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi.

Daha sonra evin çatı kısmından kaçan Mustafa H. evin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Oturdukları evde eşyaları yanan Zılga H. üzülerek gözyaşı dökerken, evde hasar meydana geldi.

