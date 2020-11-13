Hayırlı Cumalar...Sevdiklerinize en güzel mesajları gönderebilirsiniz

Sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed (SAV) Cuma gününün Müslümanların bayramı olduğu ilan etmiştir. Sizler de Müslümanların büyük maddi ve manevi ecirler aldığı bu mübarek günde sevdiklerinize ve dostlarınıza güzel mesajlar göndererek bir paylaşımda bulunabilirsiniz.

Sizler için Cuma mesajları belirledik...

"Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür." (Hud/112) Cumanız Mübarek Olsun.

“Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir?” (Fussilet Suresi 33) Hayırlı Cumalar.

"Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran.” Hadis-i Şerif (Tirmizi, Birr, 55) Hayırlı Cumalar.

"Kim İslâm'dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır." (Al-i İmran 85) Cumanız Mübarek Olsun.

"Bana itaat eden Allah’a itaat etmiştir. Bana isyan eden de Allah’a isyan etmiştir…” (Müslüm İmare 33) Hayırlı Cumalar.

“Allah Teâlâ katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur.” (T3370 Tirmizî, Deavât, 1; İM3829 İbn Mâce, Dua, 1) Cumanız Mübarek Olsun.

"Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selâm vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur; umulur ki düşünüp anlarsınız." (Nûr; 27) Hayırlı Cumalar.

Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz/ Dua ile Allah'tan dua isteyin. şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara - 153) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..!

