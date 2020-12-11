Hayırlı Cumalar...Sevdikleriniz için en güzel resimli cuma mesajları

Hayırlı Cumalar...Müslümanlar, Allah'ü Teala'nın affını, mağfiretini ve rahmetini çokça zikrettiği cuma gününde sizlerde sevdiklerinizle mesajlaşarak onların cumasını tebrik edebilirsiniz.

Cuma mesajları, mübarek cuma günü için sevdiklerimize gönderebileceğimiz anlamlı sözlerdir. İçlerinde cuma gününe dair ayetler, hadisler içerdiği gibi dualar, dilekler de olabilir.

“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı.” (Müslim, Cuma 17, 18) Cumanız mübarek olsun...

“İnsanların Allah katında en makbulü ve O’na en yakın olanı, önce selâm verendir.” (Ebû Dâvûd, Edeb 133) Cumanız mübarek olsun...

“Allahım! Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum.” (Hakim, Daavât, 1914) Hayırlı Cumalar...

Muhakkak ki Âhiret senin için Dünyadan daha hayırlıdır. (Duha-4) Cumanız mübarek olsun...

“Allah’a ve âhiret gününe inanan, ya hayır söylesin ya da sussun.” (Buhâri, Edeb 31) Cumanız mübarek olsun...

“ Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir.” (Müslim, Müsâfirîn 252) Hayırlı Cumalar...

"Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz." (Bakara/179) Hayırlı Cumalar...

