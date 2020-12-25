Hayırlı Cumalar...Paylaşacağınız en güzel resimli cuma mesajları...

Hayırlı Cumalar... Müslüman aleminin haftalık bayramı olan cuma gününde Allah'ın rahmetini, bereketini ve mağfiretini dualarla tekbirlerle tehlillerle rızasını umarız. Sizler de bu mübarek cuma gününde manevi atmosferin bereketini sevdiklerinizle paylaşmak içinde sosyal medya ağlarından veya sosyal mesaj ağlarından sevdiklerinize ve akrabalarınıza hazırladığımız resimli mesajları gönderebilirsiniz.

Ey Rabbimiz! İmân ettik; bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru! (Âli İmrân Sûresi-16)

Cennetin anahtarı namaz, Namazın anahtarı abdest almaktır (Müsned: 14135)

Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır. (Talak Sûresi-7)

Evlatlarım! Geniş zamanınızda Allah’ı unutmayın anın ki, Allah da zor ve dar zamanlarınızda sizi ansın. Hz.Ebû'd-Derdâ (r.a)

Allah bir kulunu severse ona musibet verir ki, duâ ve niyazını işitsin. (Camiüssağir, Hadis No.353)

De ki ; Doğru yol yalnız Allah'ın gösterdiği yoldur (Ali İmran-73)

İnsanlar, dünyalarını düzene sokmak için dinlerine ait bir şeyi terk ettiler mi, Allah onları ondan daha zararlı bir şeye uğratır. Hz.Ali (r.a)

Allah´a korkarak ve (rahmetini) umarak duâ edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah´ın rahmeti çok yakındır. (A'râf Sûresi-56)

Seni ölüme de götürse Doğruluktan sakın ayrılma. (Hz. Ömer (r.a)

Ve biz sadece Allh'a teslim olduk. (Bakara-136)



“Muhakkak ki, sizden biri namaz kılarken (aslında) Rabbiyle özel olarak konuşmaktadır." (Buhârî, Salât, 36)

