Hayırlı Cumalar...En güzel resimli cuma mesajları

Cuma günü. Müslümanların için büyük mükafat aldığı bayramıdır. Cuma gününü hakkıyla idrak Müslümanlar, maddi ve manevi ecirler aldığı Allah'ü Teala'ya niyazda bulunurlar. Sizlerde Cuma gününün manevi atmosferini sevdiklerinize bir mesaj göndererek paylaşabilirsiniz. Hayırlı Cumalar...

De ki: "Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir. En'am 162. Cumanız mübarek olsun...

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Onlar, kendilerine verilen emanete ihanet etmez, sözlerini tutarlar. Mearic 32. Cumanız mübarek olsun

Allahümme salli ve alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ Muhammed. Hayırlı Cumalar...

“O kitap (Kur’ân); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.” (Bakara 2) Hayırlı Cumalar...

Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. (Müslim, Cuma 27) Cumanız mübarek olsun...

Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Araf 204. Hayırlı Cumalar...

