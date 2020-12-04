Hayırlı Cumalar... Sevdikleriniz için en güzel resimli cuma mesajları!

Hayırlı Cumalar...Müslümanlar açısında güneşin üzerine doğdu en hayırlı gün cuma günüdür. Bu günde eş, dost, akraba ve yakınlarınızla mesajlaşmanız için sizler için en güzel resimli mesajları hazırladık.

“De ki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var.” (Furkan, 77) Hayırlı Cumalar..

“Sen, Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et.” (Nahl sûresi, 125) Hayırlı Cumalar...

Resûlullah şöyle buyurdu: Cihadın en faziletlisi, zalim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. (Ebu Davud, Melahim, 17) Cumanız mübarek olsun

“Kur’an okunduğu zaman, ona kulak verip sessizce dinleyin ki size merhamet edilsin.” (A’raf Sûresi, 204) Cumanız mübarek olsun...

Resûlullah şöyle buyurdu: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. ( Müslim, İmare, 133) Hayırlı Cumalar...

“(Resûlüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’raf Sûresi, 199) Cumanız mübarek olsun

Resûlullah şöyle buyurdu: “Edepsizlik ve çirkin söz, girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir.” (Tirmizi, Birr 47) Hayırlı Cumalar...

“Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin.” (Al-i İmran, 200) Cumanız mübarek olsun

