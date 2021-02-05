Hayırlı Cumalar... En güzel ve en anlamlı resimli cuma mesajları

Her Cuma, Müslümanların haftalık bayramıdır. Bu mübarek cuma gününde en güzel ve en anlamlı resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. Sevdiklerinize, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza birbirinden güzel, birbirinden anlamlı en güzel resimli cuma mesajlarını WhatsApp, Facebook, Twitter ve diğer sosyal mesajlaşma ağlarında gönderebilirsiniz.

“De ki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var.” (Furkan, 77) Hayırlı Cumalar

Resûlullah şöyle buyurdu: “Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir.” (Buhari, İman, 4) Cumanız Mübarek Olsun...

“Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.” (Al-i İmran, 86) Cumanız Mübarek Olsun...

Resûlullah şöyle buyurdu: “Edepsizlik ve çirkin söz, girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir.” (Tirmizi, Birr 47) Cumanız Mübarek Olsun...

“Hayır işleyiniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac, 77) Hayırlı Cumalar

Resûlullah şöyle buyurdu: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. (Müslim, İmare, 133) Cumanız Mübarek Olsun...

“Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.” (Al-i İmran, 134) Cumanız Mübarek Olsun...

Resûlullah şöyle buyurdu: İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez. (Buhari, Edeb, 18) Hayırlı Cumalar...

“Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.” (Al-i İmran, 134) Hayırlı Cumalar...

Resûlullah buyurdu: “Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir!” (Ebu Davud, Edeb 29) Cumanız Mübarek Olsun...

“Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin.” (Al-i İmran, 200) Hayırlı Cumalar...

