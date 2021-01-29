Hayırlı Cumalar... En güzel resimli cuma mesajları

Cumanız mübarek olsun! Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) üzerine güneşin doğdu en hayırlı günün cuma günü olduğunu buyuruyor. Bu mübarek günde ailesinden ve yakınlarından uzakta olan binlerce Müslüman, resimli, kısa, uzun, ayetli veya dualı mesaj seçenekleri ile SMS, Whatsapp üzerinden kutlayacak. Gönderilecek mesajlar ile yakınlardan dualar istenecek. İşte sizler için hazırladığımız en güzel resimli cuma mesajları...

"Cuma namazı kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cuma-10)



Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) şöyle buyurdu: “Halka iyi muâmele etmek sadakadır.” (İbni Hıbbân, 471) Hayırlı Cumalar...



"Bilerek Hakkı Batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin." (Bakara - 42) Cumanız Mübarek Olsun...



Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) şöyle buyurdu: “Mü’min, bir yılan deliğinden iki defa sokulmaz.” (Buhârî, Edeb 83) Hayırlı Cumalar...



"Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz/ Dua ile Allah'tan dua isteyin. şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir." (Bakara - 153) Cumanız Mübarek Olsun



“Şüphesiz o Zikr’i ( Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.” (Hicr 9) Cumanız Mübarek Olsun



Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) şöyle buyurdu: “Bir şey içeceğiniz zaman besmele çekin; içtikten sonra da elhamdü lillah deyin.” (Tirmizi) Hayırlı Cumalar...

“Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.” (İsrâ 82) Hayırlı Cumalar...



Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) şöyle buyurdu: “Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez.” (Buhârî, Zekât 18) Hayırlı Cumalar...



Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) şöyle buyurdu: “Allahım! Günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.” (Tirmizî, Daavât, 79) Hayırlı Cumalar...



