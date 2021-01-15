Hayırlı Cumalar... En güzel resimli cuma mesajları

Hayırlı Cumalar... Mübarek cuma gününde dost ve akrabalarınıza göndermek için hazırladığımız resimli cuma mesajlarını paylaşabilirsiniz. Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram gibi farklı sosyal medya platformlarından paylaşacağınız resimli cuma mesajlarını mübarek cuma gününde sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz.

“De ki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var.” (Furkan, 77)

Resûlullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurdu: “Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir.” (Buhari, İman, 4)

“Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm etmez. (Yapılan) çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir.” (Nisa, 40)

Resûlullah (SAV) şöyle buyurdu: Cihadın en faziletlisi, zalim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. (Ebu Davud, Melahim, 17)

“Hayır işleyiniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac, 77)

Resûlullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurdu: “Edepsizlik ve çirkin söz, girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir.” (Tirmizi, Birr 47)

Resûlullah (SAV) Efendimiz şöyle buyurdu: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. ( Müslim, İmare, 133)

Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.” (Al-i İmran, 134)

