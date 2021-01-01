Hayırlı Cumalar... En güzel resimli cuma mesajları

Hayırlı Cumalar...Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilirken Müslümanlar, dost, arkadaş ve akrabalar arasında bu mübarek günde hayırlarını arttıracak ameller işler. Bu mübarek gününde sizlerde yakında ve uzakta bulunan sevdiklerinize resimli cuma mesajları göndererek Whatsapp, Facebook ve Instagram'dan paylaşabilirsiniz.

Allah’a davet eden, salih amel işleyen ve ben gerçekten müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)



"Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana Cehennem ateşi haramdır." (Tirmizi)



“De ki; Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var.” (Furkan, 77)

“Edepsizlik ve çirkin söz, girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir.” (Tirmizi, Birr 47)



“Zikrin en faziletlisi ‘la ilahe illallah’, duanın en üstünü de ‘elhamdülillah’ denilerek yapılandır.” (Sünen, Edeb, 55)

“Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin.” (Al-i İmran, 200)



“Gecenin bir kısmında O’na secde et, geceleyin de O’nu uzun uzadıya tesbih et.” (Mürselat, 26)



Bir hatâ işlediğiniz zaman istigfâr edin, hatâda ısrâr helâk olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istigfâra devam etsin. (İmam Câfer-i Sâdık r.a)



Allah'ın düşmanlarının bayramlarını kutlamaktan sakının. Hz. Ömer (r.a)



"Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim…" (Tirmizî, "De’avât", 73)



