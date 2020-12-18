Hayırlı Cumalar... En güzel resimli Cuma mesajları...

Cuma günlerinde vatandaşlar, sevdiklerine attıklarım mesajlarla secdikleriyle olan manevi bağın kuvvetlenmesini istiyor. Dua ve iyi temennilerde bulunmak için SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik.

“Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.” (Nisâ 174) Hayırlı Cumalar...



“Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” (Arâf 204) Hayırlı Cumalar...



“Allah şu Kur’an’la amel edip hayatlarını onunla ayarlayan toplumları yükseltir. Onun izinden gitmeyip onu arkalarına atanları da alçaltır.” (Müslim, Müsafirin 269) Cumanız mübarek olsun...



“Kalbinde kafasında hafızasında hiçbir ayet bulunmayan kimse harab olmuş bir ev gibidir.” (Tirmizi, Fezailül Kur’an 18) Hayırlı Cumalar...



“Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir.” (Buhari, İman, 4) Hayırlı Cumalar...



Cihadın en faziletlisi, zalim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. (Ebu Davud, Melahim, 17) Cumanız mübarek olsun...



“Edepsizlik ve çirkin söz, girdiği şeyi çirkinleştirir. Haya ise girdiği şeyi güzelleştirir.” (Tirmizi, Birr 47) Hayırlı Cumalar...



“Hayır işleyiniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac, 77) Cumanız Mübarek olsun...



“Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir!” (Ebu Davud, Edeb 29) Hayırlı Cumalar..



“Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder.” (Tirmizi, 664) Cumanız mübarek olsun...



