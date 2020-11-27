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Hayırlı Cumalar... En güzel resimli cuma mesajları

Hayırlı Cumalar...Mübarek Cuma günü manevi duyguların ne bereketli olduğu günlerin başında gelir. Sizlerde bu hayırlı günde güzel manevi bağların kurulması için sevdiklerinizle mesajlaşabilirsiniz.

GÜNDEM 27.11.2020, 05:33
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Hayırlı Cumalar... En güzel resimli cuma mesajları
İslam aleminin haftalık bayramı olan Cuma günü manevi bağların kurulduğu bereketli günlerdendir. Müslümanlar bugünde dost, akraba ve yakınlarına hayır duada bulunarak manevi dünyalarını güzelleştirir. Sizlerde bu mübarek Cuma gününde sizler için seçtiğimiz resimli mesajları sevdiklerinize göndererek sevdiklerinizin Cumasını tebrik edebilirsiniz.
Dedi ki: Benim Rabbim; gökte ve yerde söyleneni bilir. O; Semi’dir. Alim’dir. Enbiya Sûresi 4. Hayırlı Cumalar...
Ey Rabbimiz; bizi, o küfredenler için bir fitne kılma. Bağışla bizi. Ey Rabbimiz; doğrusu Aziz, Hakim olan Sensin Sen. Cumanız mübarek olsun. Mümtehine Sûresi 5. Hayırlı Cumalar...
"İman edip salih amel işleyenlere; muhakkak ki Naim cennetleri vardır." Lokman Sûresi 8. Cumanız mübarek olsun...
Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) duyurdu ki: "Bir Müslümanın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o Müslüman için birer sadakadır."(Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10) Hayırlı Cumalar...
Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) duyurdu ki: "Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir."(Tirmizî, Birr, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 66)
Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) duyurdu ki: "Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar."(Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9) Cumanız mübarek olsun...
"Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz." Ali İmran Sûresi 139. Cumanız mübarek olsun...
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