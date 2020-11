Hayırlı Cumalar! En güzel Cuma mesajları...

Cuma günleri, İslam dünyası için mübarek bir gündür ve bir bayram zamanıdır

Büyük öneme sahip olan bu mübarek günde müslümanlar birbirlerini hatırlar dua eder iyi dileklerde bulunur.

Cuma günü nedeniyle pek çok Müslüman "hayırlı cumalar" dilemek için birbirine Cuma mesajları göndermektedir.

İşte biz de sizle WhatsApp, Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız için en güzel Cuma mesajlarını derledik...



"Ben, beni seven ümmetimi almadan Cennete girmem" diyen Sevgili'nin (SAV) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile Hayırlı Cumalar dilerim....



Ey büyük Allah'ım, kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi, dininde sabit kıl, beni dinimden döndürme, Müslümanlıktan ayırma! Hayırlı cumalar dilerim.



*Allah'ım! Sen affedicisin, Kerim'sin, affı seversin, bizleri de affet. Hayırlı cumalar...

* Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımızı bağışla! Bizim ilâhımız Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı cumalar.



* Allahım! Efendimiz Hazreti Muhammed’e, tertemiz ehl-i beytine, yakınlarına, ashâb-ı kirâmına kıyamete kadar çokça salât ve selâm eyle ve onların yüzü suyu hürmetine bizim dualarımızı kabul buyur! Hayırlı Cumalar...

* Cumanın hayrı, fethi, yardımı, nuru sonsuz bereket ve huzuru üzerinize olsun...

Cenab-ı Hakk sizi ailenizi ve sevdiklerinizi sonsuz rızık deryalarına daldırsın, fazl u keremiyle hayale gelmeyecek ihsanlarda bulunsun. Lütuf sağanağıyla sizleri de sırılsıklam hale getirsin. Tüm sıkıntılarınızı gidersin. Dünyada da ahirette de afv u âfiyet versin. Dualarınıza icabet buyursun, merhametini sinelerinize duyursun, servetinin ve şefkatinin tatlı tecellîleriyle de gönüllerinizi doyursun. Firdevs cennetlerini, menziliniz, makarrınız ve ikametgahınız eylesin!



* Cumanın hayrı bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hakk sizi ve ailenizi aziz ve bahtiyar etsin.. Her zaman tazarru ve yakarış halinde olan bir kalb, sabrı gürül gürül yaşayan bir beden, irfan ufkuna ulaşabileceğiniz yakîn-i tamm, devamlı zikir , sürekli şükür ve hamd ile tespih eden bir lisan, güzel, helal ve bol rızık maddi manevi zenginlik, faydalı ilim, amel-i salihle dolu, hayırlı, uzun bir ömür versin. Son nefesinizde de de imanınızı muhafaza buyursun. Her ne duanız muradınız reca ve maksunuzu var ise hayırlı kılıp kabule karin eylesin...

* Cumanın hayrı, fethi, nuru, bereket ve hidayeti üzerinize olsun... Cenab-ı Hakk sizi ailenizi sevdiklerinizi iki cihanda da aziz ve bahtiyar kılsın. Maddi ve manevi sonsuz nimetlerini başınızdan sağanak sağanak yağdırsın. Her türlü kaza, bela, hastalık, afet, fitne ve imtihandan muhafaza buyursun. Dünyada ve ahirette yokluk göstermesin muhannete muhtaç etmesin. Kendisinden razı olmuş rızasına ermiş bir müslüman olarak kabre imanla girmeyi nasip etsin. Her türlü dua niyaz reca ve maksudunuzu hayırlara vesile edip kabul ve makbul eylesin...

* Allahım! Halimi görüyor, ihtiyacımı biliyorsun. Ne olur, beni huzurundan felah ve necaha ermiş, dilekleri kabul edilmiş, mağfiret ve merhamet mazhariyetiyle payelendirilmiş bir kulun olarak çevir. Hayırlı Cumalar

* Allahım! Günün şu vakti yepyeni bir dirilişe şahitlik etmektedir. Bugünü ne olur benim için taatla aç, mağfiret ve rıdvanınla da hitama erdir. Bugün içinde, kabul buyuracağın güzel ameller işlemeye beni muvaffak kıl. Hayırlı Cumalar

* Allahım! Dünyada ve âhirette Senden gönül zenginliği, göz tokluğu ve afiyet dileniyoruz. Bizleri iki cihanda da aziz ve bahtiyar eyle. Hayırlı Cumalar...