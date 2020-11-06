Hayırlı Cumalar... En güzel cuma mesajları

Cuma, Müslümanların bayramıdır. Allahü Teala, Cuma gününü Müslümanlara bayram olarak hediye etti.

Günün anlama ve önemini analatan manevi duyguların çok hissedildiği Cuma gününde sevdiklerinize ve dostlarına göndereceğiniz mesajlar belirledik. Sizlerde bu mesajları uzağınızda ve yakınınızda bulunan sevdiklerinize göndererek gönül köprüleri kurabilirsiniz. Hayırlı Cumalar...

"Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." (Cuma suresi, 9. ayet) Hayırlı Cumalar...



"Cuma namazı kılınınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan isteyin. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz." (Cuma suresi, 10. ayet) Cumanız mübarek olsun...

"Bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona gittiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki: Allah'ın yanında bulunan, eğlenceden ve ticaretten de hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır." (Cuma suresi, 11. ayet) Hayırlı Cumalar...



"Allah indinde günlerin seyyidi Cumadır. O, kurban ve Ramazan bayramı gününden de kıymetlidir." (Buhari) Cumanız mübarek olsun...

"Cuma günü melekler mescidin kapılarına oturur, insanları geliş sırasına göre yazarlar. İnsanlar o gelişlerine göre; deve bağışlamış, sığır bağışlamış, koyun bağışlamış, tavuk bağışlamış, serçe bağışlamış ve yumurta bağışlamış kimselerin sevabı gibi sevap kazanırlar." (Buhari, Cuma: 31; Müslim, Cuma: 7) Hayırlı Cumalar...

"Ümmetinin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldir." (Deylemi) Cumanız mübarek olsun...

"Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem (a.s) o gün yaratıldı, o gün Cennete konuldu ve o gün Cennetten çıkarıldı." (Müslim, Cuma: 5; Tirmizi, Cuma: 353) Cumanız mübarek olsun...

