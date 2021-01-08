Hayırlı Cumalar... 8 Ocak en güzel resimli cuma mesajları

Hayırlı Cumalar... Mübarek Cuma gününde sevdiklerinize güzel anlamlı cuma mesajları göndererek onlarla güzel bağlar kurabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız en güzel cuma mesajlarını dost, arkadaş ve akrabalarınıza gönderebilir ve Facebook, instagram, ve WhatsApp gibi sosyal paylaşım ağlarından paylaşabilirsiniz. Cumanız Mübarek Olsun...



Mümin, yaptığı iyilik sebebiyle hem dünyada hem de âhirette mükâfatlandırılır.” (Müslim, Münâfıkîn, 56)



“Anne ve babasına iyi davranan kimseye müjdeler olsun. Allah Teâlâ onun ömrünü uzatsın.” (Buhârî, Edebu’l-Müfred, nr. 22)



“Sizi düşman atlıları kovalasa bile, sabah namazının iki rekat sünnetini sakın bırakmayın!” (Ebû Dâvûd, Tatavvu 3)



“Kıyamet günü siz isimleriniz ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Bu sebeple isimlerinizi güzelleştiriniz.” (Ebû Dâvud, Edep 61)



“Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz.” (Buhârî, İlim 11)



Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, hatırladığı anda ‘baştan sona bismillah’ desin.” (Ebû Dâvûd, Et`ime 15)



”Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” (Ebu Davud, libas, 4)

