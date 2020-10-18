Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş BTP Genel başkanı seçildi
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa, 14 Nisan'da vefat eden Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş seçildi. Baş, 1100 delegenin tamamının oyunu aldı.
GÜNDEM 18.10.2020, 19:20
Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) 5. Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Sincan Harikalar Diyarı Nejat Uygur Amfi Tiyatro'da yapıldı
Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan kurulunun belirlenmesi, parti tüzüğündeki değişiklik ve tüzüğe yapılan eklemelerin oylanmasının ardından Genel Başkan Hüseyin Baş kürsüye gelerek konuşma yaptı.
Baş, kendisini Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adadığını ifade ederek milli parayla ticaret ve milli ekonomi vurgusu yaptı. Milli ekonomi modeli uygulanmadan refaha ulaşılamayacağını savunan Baş, babası Haydar Baş'ın gündeme getirdiği "ev hanımlarına maaş" uygulamasının pazarı güçlendireceğini, enflasyon ve dövizi düşüreceğini, üretim ile ihracatı artıracağını söyledi.
Tek aday olarak kongreye giren Baş, oy kullanan 1100 delegenin tamamının oyunu alarak, BTP Genel Başkanı oldu.
Baş, babası Haydar Baş'ın vefatının ardından Nisan ayında toplanan Merkez Yönetim Kurulu tarafından genel başkanlığa getirilmişti.
Kaynak: AA
Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan kurulunun belirlenmesi, parti tüzüğündeki değişiklik ve tüzüğe yapılan eklemelerin oylanmasının ardından Genel Başkan Hüseyin Baş kürsüye gelerek konuşma yaptı.
Baş, kendisini Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adadığını ifade ederek milli parayla ticaret ve milli ekonomi vurgusu yaptı. Milli ekonomi modeli uygulanmadan refaha ulaşılamayacağını savunan Baş, babası Haydar Baş'ın gündeme getirdiği "ev hanımlarına maaş" uygulamasının pazarı güçlendireceğini, enflasyon ve dövizi düşüreceğini, üretim ile ihracatı artıracağını söyledi.
Tek aday olarak kongreye giren Baş, oy kullanan 1100 delegenin tamamının oyunu alarak, BTP Genel Başkanı oldu.
Baş, babası Haydar Baş'ın vefatının ardından Nisan ayında toplanan Merkez Yönetim Kurulu tarafından genel başkanlığa getirilmişti.
Kaynak: AA
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