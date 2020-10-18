Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş BTP Genel başkanı seçildi

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) 5. Olağanüstü Büyük Kongresi Ankara Sincan Harikalar Diyarı Nejat Uygur Amfi Tiyatro'da yapıldı

Kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan kurulunun belirlenmesi, parti tüzüğündeki değişiklik ve tüzüğe yapılan eklemelerin oylanmasının ardından Genel Başkan Hüseyin Baş kürsüye gelerek konuşma yaptı.

Baş, kendisini Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adadığını ifade ederek milli parayla ticaret ve milli ekonomi vurgusu yaptı. Milli ekonomi modeli uygulanmadan refaha ulaşılamayacağını savunan Baş, babası Haydar Baş'ın gündeme getirdiği "ev hanımlarına maaş" uygulamasının pazarı güçlendireceğini, enflasyon ve dövizi düşüreceğini, üretim ile ihracatı artıracağını söyledi.

Tek aday olarak kongreye giren Baş, oy kullanan 1100 delegenin tamamının oyunu alarak, BTP Genel Başkanı oldu.

Baş, babası Haydar Baş'ın vefatının ardından Nisan ayında toplanan Merkez Yönetim Kurulu tarafından genel başkanlığa getirilmişti.

Kaynak: AA

