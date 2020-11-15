‘Hayata Değer Katan Kadınlar’ ödül töreni gerçekleştirildi

Saadet Partisi Kadın Kolları tarafından düzenlenen ‘Hayata Değer Katan Kadınlar’ programı düzenlendi. Altı dalda verilen ödüllerin sahiplerini bulduğu programda onur ödülü ise Çin zulmüne direnen Doğu Türkistanlı Gülbahar Celilova’ya verildi. ‘Bilim-Akademi’ dalında ödüle layık görülen Gıda Mühendisi Duygu Yılmaz’ın ödülünü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu verirken, ‘Onur Ödülü’ne layık görülen Doğu Türkistanlı Gülbahar Celilova’ya ödülü ise Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Asiltürk verdi.

Saadet Partisi Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen ve ‘Hayata Değer Katan Kadınlar’ ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. 31 Mayıs 2017 yılında Şırnak’ta yaşanan helikopter kazasında silah arkadaşları ile birlikte şehadete ulaşan şehit Yarbay Songül Yakut’a ithaf edilen törende kadınlara 6 ayrı kategoride ödüller verildi.



Ödüllerin sahiplerine verilmesi öncesi yapılan konuşmalarda kürsüye çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenlenen programın çok önemli olduğunu kaydederek, “Ümit ediyorum ki bu program bir teşvik unsuru olacaktır ve kadınlarımızın toplumdaki birçok sorunun çözümünde ve ülkeyi ileriye götürecek adımlara öncülük edecektir” dedi.



Ödül töreninin atfedildiği Şehit Yarbay Songül Yakut ile ilgili de konuşan Karamollaoğlu, “Ödül töreninin ana teması olarak bir şehit yarbay hanımın belirlenmesi çok önemli. Şehit yarbayımız çok haksızlığa uğramış ama yılmamış komutanlık yapmış ve en sonunda da görevini icra ederken şehit olmuş. Şehit yarbayımızın bu hikâyesi asında kadınların dirayetini ve kararlığını bir kez daha bizlere gösteriyor” ifadelerini kullandı.



Programda, ödül töreninin ithaf edildiği Şehit Yarbay Songül Yakut’un kız kardeşi Hüsniye Yakut’a da plaket verildi. Plaket takdimi esnasında salonda duygu dolu anlar yaşanarak, Şehit Yarbay Songül Yakut saygıyla bir kez daha anıldı.



‘Girişimcilik Ödülü’nün sahipleri ise Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir araya gelen 7 kadının kurdukları kooperatif ile ‘İğne Oyası’nı 21 ülkeye satarak hem ülke hem aile bütçesine katkı sağlayıp hem de ülkemiz kültür miraslarının tanıtımını sağlayan Nal-etik Kadın Kooperatifi’nin kurucuları oldu.



Kadının toplumun temelini teşkil ettiğini belirten Karamollaoğlu, “Bugün tüm dünyada kadın ile ilgili çok farklı sorunlar dile getiriliyor. Bu sorunların başında ise kadına karşı şiddet geliyor. Buna karşı birçok tedbir alınıyor ancak bunlar hep havada kalıyor. Çünkü kadını kadın olmadan gören anlayışlar ile problemler çözülmez” değerlendirmesinde bulundu.



* Onur, anne, girişimcilik, bilim-akademi, kültür-sanat-spor dallarında ödül alan kadınlar ve hikâyeleri ise şöyle: “Müslüman ve Uygur olduğu için Çin zulmünü yaşayan, 16 ay kaldığı kamplarda akıl almaz işkencelere maruz kalan ancak tüm bunlara rağmen yaşanan zulmü dünyaya duyurmaktan geri durmayan Gülbahar Celilova ‘Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ödülü ise oğlu aldı.



* Yaptığı çalışmalar sonucunda zeytin çekirdeğinden elde ettiği mamul ile doğada kaybolmayan ve dünyayı çöplüğe çeviren plastiğe alternatif bir ürün geliştiren Gıda Mühendisi Duygu Yılmaz, ‘Bilim-Akademi Ödülü’nün sahibi oldu.



* Madde bağımlısı evladını büyük bir sabır ve fedakârlıkla uyuşturucunun pençesinden kurtardıktan sonra diğer madde bağımlısı gençleri de bataktan kurtarmaya kendini adayan Leyla Yağanoğlu, ‘Anne Ödülü’ kategorisinde ödüllendirildi.



* ‘Kültür-Sanat-Spor Ödülü’ ise özel bir isme verildi. 5 yaşında iken geçirdiği kaza sonucu iki kolunu kaybeden ancak hayata tutunmaktan vazgeçmeyen 19 yaşından itibaren ayaklarını kullanarak resim yapan ve sayısız sergi açan Ressam Ayşe Işık, ‘Kültür-Sanat ve Spor Ödülü’nün sahibi oldu.”



Programın ev sahibi Saadet Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ebru Asiltürk yaptığı konuşmasında düzenledikleri bu program ile kültür-sanattan bilime, ekonomiden nesillere örnek çalışmalara imza atan kadınlara teşekkürlerini sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

* Toplumun inşasında kadının büyük bir payı olduğunu belirten Asiltürk, toplumun her alanında çalışan, üreten, iradesini kimsenin etkisinde kalmadan, her türlü mahalle baskısının dışında, özgür ve özgün şekilde ortaya koyan kadınlar, daha güzel bir yarını şekillendirecek en önemli unsurdur” dedi.



Kadın intiharları ve cinayetleri, şiddet ve istismar vakalarının en derin yaraların başında geldiğini belirten Asiltürk, “Bu konuda en yüksek hassasiyeti göstermek hepimizin insanlık vazifesidir. Sayılara sıkıştırılan değil, tek bir kadının, bir insanın uğradığı zulmün karşısında ayağa kalkmak öncelikle inancımızın gereğidir. Kişinin ‘biricik hayatı’ hiç kimsenin tekelinde değildir. Ve fiili duruma ceza, en üst seviyeden verilmelidir” ifadelerini kullandı.



* Kadınların geçim derdi ile de boğuştuklarını ifade eden Asiltürk, “Evine gelir getirebilmek için, ağır şartlarda, uygun olmayan zaman ve zeminde, sosyal güvenceden mahrum statüde ve ucuz işgücü olarak çalışmak durumunda kalmaktadır. Çıkarılan yasalar ve iyileştirmeler olsa da, bu yasaların uygulanmasındaki keyfiyet ve denetimsizlik, özel sektör başta olmak üzere birçok alanda büyük bir mağduriyet oluşturmaktadır. Çalışan kadının şartlarını, eşitlik ilkesinden ziyade adalet ilkesi ile düzenlemek devletin asli vazifesidir. Özellikle düşük ücret ile çalışan kadınların, sorumlu oldukları çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin, devlet tarafından ‘sosyal devlet’ anlayışıyla karşılanması hususunda da gerekli düzenlemelerin yapılması atılacak önemli bir adımdır” diye konuştu.



* ‘İyilik Ödülü’ne ise Türkiye başta olmak üzere komşu ülkelerde de binlerce yetim çocuğun başını okşayan, onların eksikliklerini giderme gayreti ile gece gündüz çalışan Asiye Asuman Tekin seçildi.

