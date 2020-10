Hayaller, doğal gaz ile zengin olmuş Türkiye, gerçekler askıda ekmek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Bir yandan doğalgaz bulduk diye caka satıyorsunuz, diğer yandan faturalara zammı bindiriyorsunuz. Millet sizden doğalgaz faturasına çözüm istiyor, siz anca gemi üzerinde poz veriyorsunuz. Hayaller, doğalgaz ile zengin olmuş Türkiye gerçekler, askıda ekmek kampanyası." dedi.

İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuşan İYİ Parti lideri Akşener, dünyaya 100 yıldır soykırım yalanı söyleyen Ermenistan'ın, gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi. İktidarın Azerbaycan politikasını eleştiren Akşener, "Ermenistan’a silah ve mühimmat veren Rusya’nın, ateşkes masası kurması kadar yanlış bir iş olamaz. Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, sorunu çözmek için oluşturulan Minsk Grubu’nun üyeleri olan, ABD, Rusya ve Fransa, Ermenistan’a her tür yardımı yapıyor. Bu gerçek ortadayken, sorunu bu üçlünün çözemeyeceği gerçeği de ortada duruyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ı uyarmak istiyorum" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Parti kongrelerinde yapılan konuşmalarla geçiştirilecek bir konu değildir. Bulunduğun makam, tespit yapma değil, gerekeni yapma makamıdır. Türkiye’nin diplomasi birikimini, çok geç olmadan harekete geçirin. Kurulacak masalarda, Türkiye’nin, Azerbaycan’ın yanında yerini almasını sağlayın. Kafkasya’daki bu savaş bizlere bir kez daha diyor ki Türkiye güçlü olmak zorundadır. Türkiye, ekonomisiyle, siyasetiyle, diplomasisiyle, ordusuyla güçlü olmak, sağlam durmak zorundadır. İktidar, bunu sağlayacak beceri de, vizyon da maalesef yok. Şahsi ikbal derdine düşmüş bir anlayışın, ne ülkeye, ne de millete bir hayrı olmaz. Şahsi ikballerini koruyabilmek için her şeyi mubah görenlerin, milletin hazinesinden, devletin kurumlarına, el atmadıkları, ayarlarıyla oynamadıkları hiçbir kurum, hiçbir değer kalmadı."

Anayasa Mahkemesi'nin sistemli şekilde tartışmaya açıldığını söyleyen Akşener, "Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza, Gelin, uzaktan eğitim sürecindeki beceriksizliği, tableti veya bilgisayarı olmadığı için mağdur olan öğrencilerimizi tartışalım." dedi.

Meral Akşener, "Önce, ülkenin İçişleri Bakanı, gider yaptı. Ardından küçük ortak, koroya katıldı. Nihayetinde de Erdoğan, daha önce de birçok kez örneğini gördüğümüz üzere, Meclis bir adım atarsa ben de desteklerim dedi. Son olarak, Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi çıktı, kendi kurumunu siyasi malzeme yapmak isteyenlerin eline, altın tepside istedikleri fırsatı verip, tüy dikti.Ne kadar acı. Sosyal medyada, karşılıklı ışık yakıp söndüren polemiğin tarafları, Türkiye’ye nasıl hasar verdiklerinin farkında bile değil. Anayasa Mahkemeleri, medeni dünyada, demokratik ülkelerin vazgeçilmez kurumlarıdır. Görevleri bellidir. Karar verirken, önlerine koydukları anayasa da bellidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk devletinin temel taşlarıyla oynamaktan bir türlü yorulmadınız." diyen Akşener, şöyle konuştu:

"Yargıdan elinizi çekin. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza, gelin, halktan gizlenen Covid-19 vakalarını tartışalım. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza, gelin, uzaktan eğitim sürecindeki beceriksizliği, tableti veya bilgisayarı olmadığı için mağdur olan öğrencilerimizi tartışalım. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza, Gelin, Türkiye’nin dış politikadaki yalnızlığını ve düştüğü zor durumu tartışalım. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza, gelin, şiddet gören, öldürülen kadınlarımızı; tacize, tecavüze uğrayan çocuklarımızı tartışalım. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza, gelin, 8 liraya dayanan doları, işsiz gençlerimizi ve geçinemeyen insanlarımızı tartışalım. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza, gelin, anayasal kurumları nasıl güçlendireceğimizi tartışalım. Anayasa Mahkemesini tartışacağımıza, gelin, 83 milyon vatandaşımızın, yeniden adalete güvenmesini nasıl sağlayacağız, onu tartışalım. Ama siz bunları tartışmayı istemezsiniz. Çünkü, bunları tartışmak işinize gelmez. Çünkü, hakikati konuşmaya, milletin dertlerini tartışmaya artık yüzünüz yok. Çünkü, sizin derdiniz, memleketin dertlerini çözmek değil. Çünkü, sizin derdiniz Anayasa Mahkemesi ile değil.

Sizin derdiniz, bizatihi hukukun kendisiyle. Yoksa, kendi atadığınız üyelerden kurulu bir yüce mahkemeden, hala mutsuz ve huzursuz olmanızı nasıl açıklayacağız? Sizi mutsuz eden Anayasa Mahkemesi değil, hukukun ve adaletin ta kendisi. Ama maalesef bunda bile dürüst değilsiniz. Dürüst olun, dürüst! Madem anayasal düzenden, hukuktan, adaletten, demokrasiden rahatsızsınız, o zaman gelin Erdoğansal düzeni tartışalım. Çadır yönetim sistemini, kabile demokrasisini tartışalım. Çıkın, adam gibi, gerçek niyetinizi milletimizin yüzüne söyleyin. Bir taraftan çıkıp, kürsülerden burası kabile devleti değil edebiyatı yapıp, öbür tarafta küçük ortağına, Anayasa Mahkemesi’ni istemezük dedirtmek, ne dürüstlüğe, ne ahlaka, ne de devlet insanlığına yakışmaz. Adalet yalnızca mahkeme salonlarının konusu değildir.

Türkiye’nin bir metreküp doğalgaz kaynağı bulmasından bile mutlu olacaklarını belirten İYİ Parti lideri Akşener, "Ama artık sıktı be kardeşim. Sıkıştıkça gaz bulup zor durumdaki vatandaşın, kendinizce gazını almaya çalışmanız artık sıktı. Havalar soğuyor. Millet daha fazla doğalgaz yakmaya başlayacak. Bir yandan doğalgaz bulduk diye caka satıyorsunuz, diğer yandan faturalara zammı bindiriyorsunuz. Milletin umutlarıyla oynamayın artık. Millet sizden doğalgaz faturasına çözüm istiyor, siz anca gemi üzerinde poz veriyorsunuz. Hayaller, doğalgazla zengin olmuş Türkiye gerçekler askıda ekmek kampanyası."