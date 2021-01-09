Hayali Küçük Ali kimdir? Nerede doğdu ve nerede vefat etmiştir?

Hayali Küçük Ali, vefat edeli tam 46 yıl oldu.

Karagöz sanatının tanınmasında büyük katkısı olan Hayali Küçük Ali 1986'da İstanbul'da doğdu.

Asıl adı Mehmet Muhiddin Sevilen'dir.

Henüz 8 yaşındayken başladı Karagöz sanatına. Hayali Saffet Efendi, Ömer Efendi, Memduh Bey, Arap Cemal Efendi, Nafiz Bey, Sobacı Ömer Efendi, Mehmet Serçe Efendi, Katip Salih Efendi, Arap Ömer Ağa, Behiç Efendi gibi dönemin tanınmış Karagözcülerine yetişti ve onları izledi.

Karagöz sanatına Hayali Saraç Hüseyin'in yanında başlayan Küçük Ali 1900 yılında 14 yaşındayken "Hımhımlı Mandıra" isimli ilk gösterisini Fatih Draman'da gerçekleştirdi.

Davutpaşa Rüştiyesini bitirdikten sonra 1909 yılında İstanbul Postanesi'nde memur olarak başladı.

Memuriyetinden arta kalan zamanlarında ise Karagöz sanatını icra etmeye devam etti ve tasvirlerini de kendisi yapmaya başladı.

Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında gittiği askerlik görevi sırasında, Trablusgarp'ta Mustafa Kemal'le karşılaştı.

Mevlanakapı'da tulumbacılık da yapan Mehmet Muhiddin Sevilen bir süre sonra tulumbacı reisi oldu.

1926'da doğan oğluna Mustafa Kemalettin adını verdi. Sanatçının "Karagöz Perde Külliyatı" isimli ilk kitabı 1928'de yayımlandı.

1934'te Ankara'ya taşındı ve burada da Karagöz oynatmaya devam etti.

İsmet İnönü'nün oğullarının sünnet düğününde Karagöz oynattı.

Atatürk'ün, "Sen çok sevilen bir adamsın be Ali. Senin soyadın 'Sevilen' olsun" demesiyle soy ismini aldı.

Köy köy dolaşarak Karagöz oynatan Mehmet Muhittin Sevilen, gösterilerinde çocuklara ve yetişkinlere farklı gösteriler sundu. Çocuklar için eğitici ve öğretici olmasına özen gösterdiği oyunlarında onların ilgisini daha çok çekmek için Hacivat'ın oğlu ile Karagöz'ün oğlunu perdeye çıkaran sanatçı, yetişkinlere yaptığı gösterilerde ise klasik oyunları günün koşullarına göre düzenledi.

Gösterilere pazarlıksız giden ve ne verirlerse onu alan Hayali Küçük Ali, 20 yıl süreyle radyoda Karagöz oyunlarını seslendirerek, Karagöz'ü bütün Türkiye'ye sevdirdi.

1944'te Ankara Paket Postanesi memurluğundan emekliye ayrıldı.

Hayali Küçük Ali, 7 Aralık 1974 tarihinde Ankara’da vefat etti ve cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

