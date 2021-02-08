Hawking'in arkadaşı Loeb'den flaş iddia: Uzaylılar dünyaya indi

Ünlü astrofizikçi Stephen Hawking'in arkadaşı Harvard Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Profesör Avi Loeb, uzaylıların çoktan dünyayı ziyaret ettiği iddiasında bulundu.

"The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth" isimli kitabını yayınlayan 58 yaşındaki Profesör Avi Loeb, uzaylıların yaklaşık 5 yıl önce dünyayı ziyaret ettiğini yazdı.

2018 yılında hayatını kaybeden Stephen Hawking'in yakın arkadaşo Loeb, “2017 yılının Ekim ayında uzaylı ziyaretçiler dünyaya geldi. Astronomlar çok hızlı hareket eden bir obje gördü ve bunun başka bir yıldızdan gelmiş olduğuna kanaat getirdi” dedi.



Ziyarete geldiğini iddia ettiği uzaylılar için Hawaii dilinde gezgin anlamına gelen Oumuamu adını verdiğini söyleyen Loeb, “Kullandıkları araç bir tekneye benziyordu fakat hızlanmak için ışık kullanıyorlardı” diye ifa etti.

Bilim dünyasında birçok insanın kendisini eleştirdiğini de söyleyen Loeb, “Biz kendimizi eşsiz ve özel görme küstahlığına sahibiz. Burada doğru yaklaşım mütevazı olmak olmalı. Başka kültürler olduğunu bilmeli ve onları bulmaya çalışmalıyız” ifadesini kullandı.

Loeb ayrıca “uzay gemisinin” güneşin etrafında döndükten sonra beklenmedik bir şekilde hız kazandığını da söyleyerek, “Normalde meteorların yakınlarındaki bir yıldızın çıkardığı gaz ya da parçacıklar tarafından hızlanması normal bir şey fakat orada böyle bir durum yoktu. Ayrıca parlayıp sönüyordu. Bu da onun parlak bir metalden yapılma olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

