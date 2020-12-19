Havalimanında oluşan bu görüntüye tepki
İstanbul Havalimanı'nda personel giriş ve çıkışlarının sadece -2. kattan yapılması yoğunluğa neden oldu.
GÜNDEM 19.12.2020, 17:12
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından alınan kararla, özellikle girişlerde personelin yetersiz kalması nedeniyle giriş ve çıkış yapacak çalışanların sadece -2. katı kullanacağını duyurması yeni bir sorun ortaya çıkardı. Bu karar sonrası sadece -2. katta yoğunlaşan personeller hem oluşan uzun kuyruklara hem de dakikalarca asansör beklemeleri nedeniyle tepki gösterdi.
Özellikle pandemi döneminde oluşan yoğunluğun riski artırdığına dikkat çeken personel, İGA'dan çözüm bekliyor.
Özellikle pandemi döneminde oluşan yoğunluğun riski artırdığına dikkat çeken personel, İGA'dan çözüm bekliyor.
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