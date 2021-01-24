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Havalimanı transferinin teknolojik firması Air Transfer Lines

Air Transfer Lines Havalimanı ve Otel Transferleri konusunda tecrübeli ekibi ve teknolojik alt yapısı ile Türkiye’de 12, Dünya genelinde ise 70’e yakın şehirde transfer hizmeti veriyor.

GÜNDEM 24.01.2021, 19:49
Havalimanı transferinin teknolojik firması Air Transfer Lines
Air Transfer Lines Havalimanı ve Otel Transferleri konusunda tecrübeli ekibi, deneyimli sürücüleri ve teknolojik alt yapısı ile birlikte Türkiye’de 12, Dünya genelinde ise 70’e yakın şehirde transfer hizmeti veriyor.
Güvenlik ve Hijyen kurallarının öneminin arttığı bu dönemde, rezervasyon sistemi ile beraber gecikme ve ulaşım sorunlarının olmadığı ve mükemmel bir seyahat başlangıcı oluşturan en iyi yol havalimanı transfer hizmeti almak olacaktır.
Air Transfer Lines profesyonel ekibi ve her yolculuktan sonra dezenfekte edilen VİP araçları ile başta İstanbul havalimanı transferi olmak üzere Anraka, İzmir, Muğla, Antalya, Trabzon, Ordu, Kayseri, Nevşehir, Samsun ve Bursa’da güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı sağlıyor.
Hemen rezervasyon yapmak için, www.airtransferlines.com sitesini ziyaret edebilir veya 0850 346 53 37 numaralı iletişim hatlarını arayabilirsiniz.

Türk Hava Yolları Miles & Smiles program ortağı olan Air Transfer Lines ile yapacağınız her transfer işlemin de 1 TL harcamanıza uçuşlar da kullanabileceğiniz 3 Mil puan kazanabilirsiniz. Ayrıca Firmanın partner uygulaması ile otel konaklamasından hediyelik eşyaya, giyimden restoranta kadar çeşitli firmalar da indirimden de faydalanabilirsiniz.

Air Transfer Lines ile yapacağınız transfer hizmetlerinde rezervasyon başlangıcından seyahatinizin son anına kadar mükemmel bir hizmet alırsınız. Transfer saatinizden 12 saat önce sürücünüz ve aracınız belirlenir ve size mail olarak gönderilir. Yine sürücünüz sizi almak için hareket ettiğinde hazırlanmanız için bir mail daha gönderilir. Bu arada araca bindiğinizde ve indiğiniz de ise Air Tranfer Lines operasyon merkezi sürekli olarak bu adımları takip etmekte ve memnuniyetiniz için sürekli sürücü ile iletişim halinde kalmaktadır.
Bütünleyici hizmet kapsamında firmanın sunduğu hizmetlerin en önemlilerinden ve diğer firmalardan ayrılan özelliklerinden biri ise “HABERİM OLSUN”  uygulamasıdır.
Uygulama sayesinde sevdiklerinizin bütün seyahat adımlarından haberdar olabilirsiniz. Rezervasyon anında sisteme gireceğiniz 2. Bir mail adresine araca bindiğiniz ve dilediğiniz konuma ulaştığınız da bu bilgiler otomatik olarak iletilmektedir.

Air Transfer Lines, Covid19’ a karşı aldığı önlemlerle de ön plana çıkıyor. Her transfer işleminden sonra 20 dakika Araç temizlik ve dezenfekte molası veriliyor ve bu sürede aracın detaylı temizliği yapılıyor.
Araca binerken sürücü tarafından ücretsiz olarak maske ve kolonya ikram ediliyor.
En önemlisi ise dileyen misafirler için ufak bir ücret karşılığında Covid19 salgınını da kapsayan Seyahat Sigortası Yapılabiliyor.

Air Transfer Lines firmasını avantajlı kılan uygulamalardan biri olan “Bagajıma Dokunma.”  ile salgın döneminin kontrollü yönetimi hedef alınmıştır. Bu sistemle Transfer hizmeti alırken isterseniz hiç kimse bagajınıza dokunmamaktadır.
Koronavirüs salgını sebebiyle uygulama sayesinde daha az temas halinde kalınması hedeflenmiştir. Tüm bu hizmetleri ise https://www.airtransferlines.com üzerinden alınabilmektedir.
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