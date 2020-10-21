Havalar soğudu İstanbul’da vaka sayıları iki kat arttı
Havaların soğumasıyla birlikte İstanbul’da vaka sayıları iki kat arttı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Gönen, "Vaka sayılarında iki kat artış var. Bu kış zorlu geçebilir" uyarısında bulundu.
GÜNDEM 21.10.2020, 10:02
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Türkiye'de resmi rakamlara öre son 24 saatte 1894 kişiye yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tanısı konuldu, 74 kişi yaşamını yitirdi.
Havaların soğumasıyla birlikte vakalarda patlama yaşandığı belirtiliyor. Sayının arttığı kentlerin başında İstanbul geliyor. Koronavirüsle mücadelede İstanbul'da gelinen durumu açıklayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Mustafa Sait Gönen, "Vaka sayılarında iki kat artış var. Bu kış zorlu geçebilir" uyarısında bulundu.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, koronavirüs salgınında hastanedeki durumla ilgili açıklamalarda bulunarak "Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var" dedi.
Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim.
— M.Sait Gönen (@drsgonen) October 20, 2020
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen şöyle dedi:
"Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim."
Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim. pushfn('ads'); — M.Sait Gönen (@drsgonen) October 20, 2020
Havaların soğumasıyla birlikte vakalarda patlama yaşandığı belirtiliyor. Sayının arttığı kentlerin başında İstanbul geliyor. Koronavirüsle mücadelede İstanbul'da gelinen durumu açıklayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Mustafa Sait Gönen, "Vaka sayılarında iki kat artış var. Bu kış zorlu geçebilir" uyarısında bulundu.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, koronavirüs salgınında hastanedeki durumla ilgili açıklamalarda bulunarak "Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var" dedi.
Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim.
— M.Sait Gönen (@drsgonen) October 20, 2020
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen şöyle dedi:
"Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim."
Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim. pushfn('ads'); — M.Sait Gönen (@drsgonen) October 20, 2020
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