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Havalandırma arızalandı, 20 bin tavuk telef oldu, zarar 200 bin TL

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde, tavuk çiftliğinde havalandırma arızası nedeniyle telef olan 20 bin tavuk, veteriner kontrolünde gömüldü.

GÜNDEM 04.12.2020, 18:47
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Havalandırma arızalandı, 20 bin tavuk telef oldu, zarar 200 bin TL
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde tavuk yetiştiriciliği yapan Kenan Atmacı'ya ait 37 bin tavuğun bulunduğu iki katlı çiftliğin alt katındaki üretim alanının havalandırması, gece saatlerinde arızalandı. Arıza nedeniyle havalandırma çalışmayınca çiftliğin alt katında ısı arttı.
Artan ısı nedeniyle 20 bin tavuk havasızlıktan telef oldu. Sabah saat 06.00 sıralarında kontrol için kümese giren Atmacı ailesi, korkunç manzarayla karşılaştı. Aile, tavuklarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

İlçe Gıda, Hayvancılık ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin çiftlikte inceleme yaparak tutanak tutmasının ardından telef olan tavuklar, veteriner kontrolünde belde belediyesinin gösterdiği boş arazide gömüldü. Çiftlikte zararın yaklaşık 200 bin TL olduğu öğrenildi.
Zonguldak Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Sarıcık, çiftliğin dünya standartlarında olduğunu ancak zaman zaman böyle üzücü hadiselerin yaşandığını söyledi. Çiftliğin TARSİM tarafından sigortalı olduğunu anlatan Sarıcık, "Bilirkişi geldi. Teknik heyet de kontrollerini yapacak. Yaklaşık 200 bin lira olan zararın sigortayla karşılanmasını bekliyoruz. Çok üzücü bir durum. Biz de birlik olarak üretici ailenin yanındayız. Bu üzücü olayı inşallah en az zararla atlatırız" dedi.

Çiftliğin sahibi Kenan Atmacı da 20 yıllık üretici olduğunu ve ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi. En son teknolojik imkanların çiftliğinde kurulu olduğunu anlatan Atmacı, şöyle konuştu:
"Sabah kalkıp, periyodik kontrolleri yaptığımızda fanların durduğunu gördük. Bunun sonucunda tavuklarımız telef oldu. İlk defa böyle bir şey oluyor. Böyle durumda insanlar ne hissederse biz de onları hissettik. Çok acı bir durum. Tavuklarımız veteriner kontrolünde gömüldü. TARSİM sigortasıyla anlaşmamız var. İnşallah zararımız karşılanır. Tavuklarımıza kendi evladımıza baktığımız gibi bakıyoruz ama başımıza gelen bu."
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