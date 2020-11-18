Hava durumu uyarısı: Sağanak ve kar yağışı geliyor
Meteorloji hava durumu verilerine göre; Sağanak ve kar yağışı geliyor.
GÜNDEM 18.11.2020, 20:33
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Hava durumu verilerine göre; mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklar düşecek ve sağanak, kar yağışı başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporun göre; sağanak yağış ve kar yağışı geliyor. MGM'nin hava durumu tahmini doğrultusunda, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile yurdun bazı kesimlerinde yarın sağanak, Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.
Öte yandan yağışların Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında "kuvvetli" olması bekleniyor.
Yetkililer yağışların Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında "kuvvetli" olmasının beklendiğini açıkladı.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Hatay'ın iç kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.
Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporun göre; sağanak yağış ve kar yağışı geliyor. MGM'nin hava durumu tahmini doğrultusunda, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile yurdun bazı kesimlerinde yarın sağanak, Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.
Öte yandan yağışların Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında "kuvvetli" olması bekleniyor.
Yetkililer yağışların Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında "kuvvetli" olmasının beklendiğini açıkladı.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Hatay'ın iç kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.
Yağışların, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.Kuzey Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor.
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