Hava durumu: Uyarı geldi, sağanak yağış ve kar geldi!
Meteorolojiden yapılan uyarıda, Marmara, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile akşam saatlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağmur geçişleri beklendiğini açıkladı.
GÜNDEM 21.12.2020, 18:57
Hava durumu verileri doğrultusunda; Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise akşam ve gece saatlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri seviyesinde seyredecek.
Hava durumu son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ANKARA °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 9°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 12°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu ERZURUM °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı DİYARBAKIR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
Hava durumu son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ANKARA °C, 7°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 9°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 12°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu ERZURUM °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı DİYARBAKIR °C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
28°
parçalı az bulutlu
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