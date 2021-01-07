Hava durumu: Soğuklar için geri sayım başladı! Hafta sonu kar var

Hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 5 günlük haritalı hava durumu tahminine göre soğuklar için geri sayım başladı. Kuraklık nedeniyle birçok ilde barajlarda su sıkıntısı yaşanırken Meteoroloji, yurdun bu akşamdan itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini belirtti.



İstanbul'un Avrupa yakası ile birlikte Trakya bölgesinde bu gece yarısından itibaren yağışın etkili olması bekleniyor. Sağanak yağış yarın akşam saatlerine kadar sürecek.



8 Ocak Cumartesi günü Trakya ve Marmara'nın tamamı ile birlikte Ege Bölgesi ve İç Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin bir çok ilinde sağanak yağışlar etkili olacak.

9 Ocak Pazar günü yağışlar yurdun birçok yerinde etkili olurken Ardahan ve Bayburt'a kar geliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Yeni haftada 10 Ocak Pazartesi günü ise Elazığ, Tunceli, Bayburt ve Ardahan kar yağışı etkisini sürdürecek. Trakya ve İstanbul ile birlikte yurdun iç kesimleri ve Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış etkili olacak.

11 Ocak Salı günü yine yurtta sağanak yağış etkisini sürdürecek. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ile Burdur başta olmak üzere Ege Bölgesi ve İç Anadolu, Karadeniz, İstanbul ve Marmara'da yağış etkili olacak. Doğu Anadolu'da salı günü kar yağışı Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan'da etkili olurken Bayburt ve Elazığ'da kar yağışı görülecek.

