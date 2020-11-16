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Hava durumu nasıl olacak? Karla karışık yağmur geliyor
MGM'den yapılan açıklama ile 17 kazım günü hava durumunun nasıl olacağı belli oldu. Meteorolojinin uyarılarına göre Anadolu'nun yüksek kesimlerine karla karışık yağmur yağması bekleniyor.
GÜNDEM 16.11.2020, 21:42
MGM'nin yaptığı tahminlere göre, İç Ege, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde puslu hava etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte il il 17 Kasım hava durumu tahminleri.
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerine göre: Anadolu'nun doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece den itibaren pus ve yer yer sis etkili olması bekleniyor.
İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken bu geceden itibaren yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.
BURSA 5°C, 17°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 8°C, 17°C Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 16°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ 10°C, 20°C Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken bu geceden itibaren iç kesimlerinde yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.
İZMİR 10°C, 20°C Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 1°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 7°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 7°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 8°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 3°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken bu geceden itibaren kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.
ANKARA 4°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor. Bu geceden itibaren bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.
BOLU 3°C, 13°C Parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 17°C Parçalı bulutlu
SİNOP 12°C, 16°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 16°C Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı oması bekleniyor. Bu geceden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.
AMASYA 3°C, 18°C Parçalı bulutlu
RİZE 9°C, 15°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 15°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 15°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 7°C Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ 0°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS -6°C, 8°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN 0°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu olması tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 16°C Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 3°C, 15°C Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerine göre: Anadolu'nun doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı, Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken Marmara, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece den itibaren pus ve yer yer sis etkili olması bekleniyor.
İşte, Türkiye geneli hava durumu tahminleri.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken bu geceden itibaren yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.
BURSA 5°C, 17°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 8°C, 17°C Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 4°C, 16°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ 10°C, 20°C Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken bu geceden itibaren iç kesimlerinde yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.
İZMİR 10°C, 20°C Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 1°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 7°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 7°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 8°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 3°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilirken bu geceden itibaren kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.
ANKARA 4°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor. Bu geceden itibaren bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.
BOLU 3°C, 13°C Parçalı bulutlu
DÜZCE 4°C, 17°C Parçalı bulutlu
SİNOP 12°C, 16°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 16°C Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı oması bekleniyor. Bu geceden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis etkili olması bekleniyor.
AMASYA 3°C, 18°C Parçalı bulutlu
RİZE 9°C, 15°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 15°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 15°C Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
ERZURUM -4°C, 7°C Parçalı bulutlu
HAKKÂRİ 0°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS -6°C, 8°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu
VAN 0°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Parçalı ve az bulutlu olması tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 16°C Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 3°C, 15°C Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
28°
parçalı az bulutlu
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