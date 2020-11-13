Hava Durumu: Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Meteoroloji uzmanları son verileri paylaştı. Değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce, Ankara'nın batısının yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor.

Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu ve İç Ege Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanacağı öğrenildi.

BAZI İLLERDE BEKLENEN TAHMİNİ HAVA SICAKLIKLARI İSE ŞU ŞEKİLDE;

BURSA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın(Cumartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 16°CÇok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°CÇok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°CAz bulutlu

KÜTAHYA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

MANİSA °C, 19°CAz bulutlu

ADANA °C, 26°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°CAz bulutlu ve açık

ANKARA °C, 15°CAz bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

ÇANKIRI °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BOLU °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu

KASTAMONU °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

AMASYA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 12°CAz bulutlu

KARS °C, 10°CAz bulutlu

ERZURUM °C, 15°CAz bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 19°CAz bulutlu ve açık

MARDİN °C, 17°CAz bulutlu ve açık

