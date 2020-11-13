Son Dakika
Hava Durumu: Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapılan son hava tahminlerini paylaştı. Buna göre uzmanlar başta Marmara Bölgesi olmak üzere birçok bölgeye sağanak uyarısında bulundu.
GÜNDEM 13.11.2020, 08:27
Meteoroloji uzmanları son verileri paylaştı. Değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi ile Antalya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce, Ankara'nın batısının yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor.
Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu ve İç Ege Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanacağı öğrenildi.
BAZI İLLERDE BEKLENEN TAHMİNİ HAVA SICAKLIKLARI İSE ŞU ŞEKİLDE;
BURSA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın(Cumartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 16°CÇok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°CÇok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°CAz bulutlu
KÜTAHYA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MANİSA °C, 19°CAz bulutlu
ADANA °C, 26°CAz bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°CAz bulutlu ve açık
ANKARA °C, 15°CAz bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
ÇANKIRI °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BOLU °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
AMASYA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 12°CAz bulutlu
KARS °C, 10°CAz bulutlu
ERZURUM °C, 15°CAz bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 19°CAz bulutlu ve açık
MARDİN °C, 17°CAz bulutlu ve açık
Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu ve İç Ege Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanacağı öğrenildi.
BAZI İLLERDE BEKLENEN TAHMİNİ HAVA SICAKLIKLARI İSE ŞU ŞEKİLDE;
BURSA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın(Cumartesi) sabah saatlerinde hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 16°CÇok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 14°CÇok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°CAz bulutlu
KÜTAHYA °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
MANİSA °C, 19°CAz bulutlu
ADANA °C, 26°CAz bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 25°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°CAz bulutlu ve açık
ANKARA °C, 15°CAz bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
ÇANKIRI °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BOLU °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DÜZCE °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU °C, 16°CParçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
AMASYA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 12°CAz bulutlu
KARS °C, 10°CAz bulutlu
ERZURUM °C, 15°CAz bulutlu
DİYARBAKIR °C, 20°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 19°CAz bulutlu ve açık
MARDİN °C, 17°CAz bulutlu ve açık
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 13 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü