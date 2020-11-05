Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak, kar ve fırtına uyarısı!

Hava durumu son dakika haberi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 05 Kasım 2020 Perşembe günü için hava durumu tahminini yayınlandı. Buna göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.



Sağanak yağışların Marmara Bölges'nin doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde etkili olacağı belirtildi. Yağışların Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneybatısı ile Kahramanmaraş, Şırnak, Hakkari, Ordu, Giresin ve Trabzon'un batı kesimlerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arası düşeceği Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde ise metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşeceği uyarısında bulunan Meteoroloji yetkilileri, etkili olacak sağanak yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmininde bulundu.



Akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinde Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji yetkilileri rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini belirtirken Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecğinden ötürü vatandaşları uyardı.



İstanbul hava durumu, bugün parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken gün içerisinde sağanak etkili olacak. Dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak bugün de yine aralıklı şekilde etkisini devam ettirecek.

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en fazla 18 derece olacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



