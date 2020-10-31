Son Dakika
Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!
Meteoroloji yapılan son hava tahminlerini vatandaşlarla paylaştı. İşte 31 Ekim güncel meteorolojik verilere göre hava durumu.
GÜNDEM 31.10.2020, 09:10
Günlerdir soğuk hava etkisini gösterirken, vatandaşlar güncel hava tahminlerini merak ediyor. Meteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ile Çankırı, Yozgat, Sİvas, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği düşünülüyor.
Ayrıca yağışların, İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olacağı öğrenildi.
Hava sıcaklıklarının ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı açıklandı.
Özellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak etkisini göstereceği açıklandı.
Son günlerde etkisini gösteren yağışların, İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden vatandaşlar sele karşı uyarıldı.
Kuvvetli esen rüzgarların ise, Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şu şekilde;
BURSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 19°CParçalı, kuzey ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 29°CParçalı bulutlu
ANTALYA °C, 26°CParçalı bulutlu
HATAY °C, 27°CParçalı bulutlu
ISPARTA °C, 17°CParçalı bulutlu
ANKARA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 12°CÇ:ok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 16°CÇ:ok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°CParçalı bulutlu
VAN °C, 19°CParçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
Ayrıca yağışların, İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olacağı öğrenildi.
Hava sıcaklıklarının ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı açıklandı.
Özellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak etkisini göstereceği açıklandı.
Son günlerde etkisini gösteren yağışların, İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden vatandaşlar sele karşı uyarıldı.
Kuvvetli esen rüzgarların ise, Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şu şekilde;
BURSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 19°CParçalı, kuzey ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 29°CParçalı bulutlu
ANTALYA °C, 26°CParçalı bulutlu
HATAY °C, 27°CParçalı bulutlu
ISPARTA °C, 17°CParçalı bulutlu
ANKARA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 12°CÇ:ok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 16°CÇ:ok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KARS °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°CParçalı bulutlu
VAN °C, 19°CParçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 31 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Karagümrük
|7
|11
|4. Kasımpaşa
|7
|11
|5. Galatasaray
|6
|10
|6. Çaykur Rizespor
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Başakşehir
|6
|7
|11. Beşiktaş
|5
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|7
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|6
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Balıkesirspor
|8
|10
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Wolverhampton
|7
|13
|4. Aston Villa
|5
|12
|5. Leicester City
|6
|12
|6. Tottenham
|6
|11
|7. Leeds United
|6
|10
|8. Southampton
|6
|10
|9. Crystal Palace
|7
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Cádiz
|8
|14
|3. Real Madrid
|6
|13
|4. Granada
|6
|13
|5. Villarreal
|7
|12
|6. Atletico Madrid
|5
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|8
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü