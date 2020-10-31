Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!

Günlerdir soğuk hava etkisini gösterirken, vatandaşlar güncel hava tahminlerini merak ediyor. Meteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelere göre, Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ile Çankırı, Yozgat, Sİvas, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği düşünülüyor.

Ayrıca yağışların, İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olacağı öğrenildi.



Hava sıcaklıklarının ise Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı açıklandı.



Özellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak etkisini göstereceği açıklandı.



Son günlerde etkisini gösteren yağışların, İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden vatandaşlar sele karşı uyarıldı.

Kuvvetli esen rüzgarların ise, Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Bazı illerde beklenen tahmini sıcaklıklar ise şu şekilde;

BURSA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 19°CParçalı, kuzey ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 29°CParçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°CParçalı bulutlu

HATAY °C, 27°CParçalı bulutlu

ISPARTA °C, 17°CParçalı bulutlu

ANKARA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 12°CÇ:ok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 16°CÇ:ok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS °C, 18°CParçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°CParçalı bulutlu

VAN °C, 19°CParçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 27°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

