Hava durumu: Meteoroloji'den kar ve soğuk uyarısı! O ile kar geliyor

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, hava durumu ile ilgili yaptığı duyurusunda Antalya bölgesinin bugünden itibaren ılık ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilirken 13 Ocak'tan sonra ise bölgede iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği uyarısında bulunuldu.

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, hava durumu için yaptığı uyarısında mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının yeni haftada 6 ile 12 derece üzerine çıkacağını açıkladı. Hafta ortası yani çarşambadan itibaren hava sıcaklığının bölgede hızla düşeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu ile ilgili duyuruda bulunan Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, yarından itibaren bölgede yağmur ve sağanak yağış şeklinde görülecek yağışların 13 Ocak Çarşamba gününden itibaren yurdumuza Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın bölgeyi de etkileyeceği belirtildi. Akdeniz Bölgesi'nde Antalya il sınırına kadar yağışların karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

