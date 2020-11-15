Hava durumu: Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı!

Hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Buna göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nin doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Balıkesir çevrelerinde bugün sağanak yağışın etkili olacağını belirten Meteoroloji, yurtta diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Öte yandan bu akşam ve gece saatlerinde Marmara Bölgesi'nin güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını açıklayan Meteoroloji, rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceğini duyurdu.

İstanbul hava durumu için uyarıda bulunan Meteoroloji yetkilileri bugün megaşehrin çok bulutlu olacağını belirterek vatandaşların aralıklı oalrak etkisini sürdürecek olan sağanak yağışa dikkat etmeleri konusunda uyardı.

İstanbul'da aralıklı olarak etkili olacak sağanak yağışın bugün saat 18:00’de sona ermesi bekleniyor. Öte yandan İstanbul'da bugün günün en yüksek sıcaklığının ise 15 derece olması bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

