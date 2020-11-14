Hava durumu: Meteorolojiden hafta sonu için uyarı
Hava durumu verilerine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak uyarısında bulundu.
GÜNDEM 14.11.2020, 20:53
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Son dakika gelen hava durumu verileri doğrultusunda; kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Edirne’nin güneyi ve Kırklareli’nin doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçecek.
Öte yandan bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
Öte yandan bu sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.
28°
parçalı az bulutlu
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