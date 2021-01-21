Hava durumu: Meteoroloji'den 11 kentimize kar yağışı uyarısı!
Son dakika hava durumu! Meteoroloji; Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevreleri için kar yağışı uyarısında bulundu.
GÜNDEM 21.01.2021, 06:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 ilde kar yağışı beklendiğini duyurdu. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı uyarı yapıldı.
Yapılan son değerlendirmelere göre Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Çığ tehlikesinin beklendiği iller şöyle sıralandı: Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Şırnak.
Yapılan son değerlendirmelere göre Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak, Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artacağı, doğu bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Çığ tehlikesinin beklendiği iller şöyle sıralandı: Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Şırnak.
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