Hava durumu: Meteoroloji uyardı! Kar, sağanak, fırtına ve sis var

Meteoroloji tarafından hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.



İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Ardahan ile Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz Bölgesi ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Tokat ve Ardahan çevrelerinde etkili olacak yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, gece saatlerinden sonra ise Marmara bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Yurtta hava sıcaklığının mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise enellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



