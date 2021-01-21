Hava durumu! Meteoroloji tarih verdi: Kar İstanbul'a dönüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Ocak ile 28 Ocak tarihleri arası hava durumu tahminini paylaştı. İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
GÜNDEM 21.01.2021, 23:22
MGM paylaşımında “Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artarak hafta sonundan itibaren mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.
Meteoroloji’nin tahminlerine göre İstanbul’da 24 Ocak Pazar, 25 Ocak Pazartesi, 26 Ocak Salı ve 27 Ocak Çarşamba günleri yağmur etkili olacak.
MGM’nin verilerine göre 28 Ocak Perşembe günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.
Meteoroloji’nin tahminlerine göre İstanbul’da 24 Ocak Pazar, 25 Ocak Pazartesi, 26 Ocak Salı ve 27 Ocak Çarşamba günleri yağmur etkili olacak.
MGM’nin verilerine göre 28 Ocak Perşembe günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.
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