Hava durumu: Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor

Hava durumu son dakika haberleri!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Aralık hava durumu için yayınladığı raporunda il il uyararak çok kuvvetli yağışın beklendiğini duyurdu. Ülkemizde havanın genel olarak parçalı ve çok bulutlu olacağını belirten Meteoroloji, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı geçeceğini belirtti.



Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağını açıklayan Meteoroloji, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batı, Antalya ve Burdur’un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Antalya’nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olacağını duyurdu. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşları da uyaran Meteoorloji yetkilileri meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısını istedi.

Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yağışların bugün yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yurdun hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege’de yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



