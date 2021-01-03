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Hava durumu: Kış ne zaman gelecek? Soğuklar ne zaman başlayacak?
Hava durumu gittikçe mevsim normalleri üzerinde olurken kışın gelmemesi ile birlikte kuraklık tehlikesi ülkemizde artıyor. Peki kış ne zaman gelecek? Soğuklar ne zaman başlayacak? İşte cevabı...
GÜNDEM 03.01.2021, 08:01
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Türkiye sonbahar ile kış mevsiminin ilk ayını son derece ılık ve kurak geçirdi. Zaman zaman yağmur yağsa da, toprağın suya doyması, barajların dolması için soğuk havalara ve kar şeklinde düşecek yağışlara ihtiyaç var. Batı illerimizin yüksek kesimlerinde bulunan kayak merkezleri bile henüz kar yağışı almadı. Tablo son derece ürkütücü. Fakat Ocak ayının ikinci yarısından itibaren hava durumu için güzel haberler geliyor.
KIŞ VE BEKLENEN SOĞUKLAR NE ZAMAN GELECEK?
Meteoroloji uzmanlarının yaptığı ve modellere dayandırdığı son tahminlere göre, Ocak ayının ikinci yarısı Türkiye bu ılık ve kurak dönemin sonuna gelebilir. Kış mevsimi kendisini Ocak’ın ikinci haftasından itibaren gösterebilir.
13-14 Ocak’tan itibaren ani bir stratosfer ısınması bekleyen Meteoroloji uzmanları, bu şekilde Türkiye’nin de dahil olduğu Doğu Avrupa’nın uzun ve etkili bir sistem altında kalacağını tahmin ediyor. Böylece Ocak ayının ikinci yarısından itibaren kıyı bölgelerimizde bile kar yağışı görebileceğimiz bir sistem söz konusu olabilir.
Soğuk sistem öncesi ılık sistem en az 10 gün daha bizimle olacak. Bu esnada bir kaç kez ılık ama yağmurlu havalar etkisini gösterebilir.
KIŞ VE BEKLENEN SOĞUKLAR NE ZAMAN GELECEK?
Meteoroloji uzmanlarının yaptığı ve modellere dayandırdığı son tahminlere göre, Ocak ayının ikinci yarısı Türkiye bu ılık ve kurak dönemin sonuna gelebilir. Kış mevsimi kendisini Ocak’ın ikinci haftasından itibaren gösterebilir.
13-14 Ocak’tan itibaren ani bir stratosfer ısınması bekleyen Meteoroloji uzmanları, bu şekilde Türkiye’nin de dahil olduğu Doğu Avrupa’nın uzun ve etkili bir sistem altında kalacağını tahmin ediyor. Böylece Ocak ayının ikinci yarısından itibaren kıyı bölgelerimizde bile kar yağışı görebileceğimiz bir sistem söz konusu olabilir.
Soğuk sistem öncesi ılık sistem en az 10 gün daha bizimle olacak. Bu esnada bir kaç kez ılık ama yağmurlu havalar etkisini gösterebilir.
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