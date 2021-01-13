Hava durumu: İzmir'de sağanak yağış etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İzmir için yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, kent genelinde sağanak etkili oldu.
GÜNDEM 13.01.2021, 01:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İzmir için yapılan gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından, kent genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İzmir genelinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa trafikte yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı.
Olası sel baskınları yaşanması ihtimali üzerine itfaiye ve belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu öğrenildi.
İzmir genelinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa trafikte yakalanan sürücüler de zor anlar yaşadı.
Olası sel baskınları yaşanması ihtimali üzerine itfaiye ve belediye ekiplerinin teyakkuzda olduğu öğrenildi.
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