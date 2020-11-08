Hava durumu: İstanbul ve Karadeniz'de yağış var! 3 bölgede rüzgar

Hava durumu son dakika haberi!

Hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Buna göre, ülkemizin hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



İstanbul ile Karadeniz Bölgesi'nin Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'daki etkili olacak yağışın megaşehrin daha çok kuzey kesimlerinde görüleceği belirtildi.

Öte yandan sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya çevreleri ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesinin yaşanması bekleniyor.



Rüzgarın ise bugün genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz’in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkati ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara ve o bölgede kalan belediyelere uyarıda bulundu.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



