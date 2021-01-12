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Hava durumu: İstanbul ve Ankara'ya 4 gün kar yağacak! İşte o tarihler
Hava durumu Meteoroloji tarafından açıklandı. İstanbul ile Ankara'ya 4 gün kar yağacak ve iki il de kar yağışına doyacak. İşte yağışlı günlerin tarihi...
GÜNDEM 12.01.2021, 18:12
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Türkiye bir kaç gün içinde soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Kışın ilk yarısını ılık ve kurak bir iklimde geçiren ülkemiz, Kutup Bölgesi’ndeki stratosferik ısınma, Türkiye başta olmak üzere Doğu Avrupa bölgesine kışın ikinci yarısında soğuk ve kar yağışlı havaların sıkça taşınmasına neden olacak. Bunun ilk aşaması 15 Ocak sonrasında başlıyor.
Nüfusu en kalabalık iki ilimiz olan İstanbul ve Ankara bu sistemden en çok faydalanacak iller olacak. İstanbul’da 15 Ocak’ta başlayacak kar yağışı 15-16-17-18 Ocak tarihlerine kadar devam edecek.
Ankara’da ise 14 Ocak akşamı başlayacak kar yağışı 15 Ocak’ta sürecek. 16 Ocak’ta ara verecek yağışın 17-18 Ocak’ta yeniden başlaması bekleniyor.
İstanbul ve Ankara dışında bir çok ilimiz kar yağışlı sistemden etkilenecek. Kışın ikinci yarısında bu tür sistemlerin çokça gelmesi bekleniyor.
Nüfusu en kalabalık iki ilimiz olan İstanbul ve Ankara bu sistemden en çok faydalanacak iller olacak. İstanbul’da 15 Ocak’ta başlayacak kar yağışı 15-16-17-18 Ocak tarihlerine kadar devam edecek.
Ankara’da ise 14 Ocak akşamı başlayacak kar yağışı 15 Ocak’ta sürecek. 16 Ocak’ta ara verecek yağışın 17-18 Ocak’ta yeniden başlaması bekleniyor.
İstanbul ve Ankara dışında bir çok ilimiz kar yağışlı sistemden etkilenecek. Kışın ikinci yarısında bu tür sistemlerin çokça gelmesi bekleniyor.
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