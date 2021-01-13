Hava durumu: İstanbul için sarı kodlu uyarı
İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, beklenen kuvvetli yağış ve fırtına gece saatlerinde etkili olacak.
GÜNDEM 13.01.2021, 02:27
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Twitter hesabından, İstanbul'da beklenen sağanak yağış için sarı kodlu bir uyarı yayınladı.
Buna göre, İstanbul gece saat 04.00'e kadar kuvvetli yağışın etkisinde olacak.
Öte yandan Meteoroloji 5 ili de kuvvetli yağışa karşı uyardı.
İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.
Ayrıca, söz konusu yağışla birlikte rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Buna göre, İstanbul gece saat 04.00'e kadar kuvvetli yağışın etkisinde olacak.
Öte yandan Meteoroloji 5 ili de kuvvetli yağışa karşı uyardı.
İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kısa süreli gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor.
Ayrıca, söz konusu yağışla birlikte rüzgarın da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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