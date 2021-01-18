Hava durumu için Meteoroloji'den flaş uyarı: Sıcaklık 10 derece düşecek

Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimleri, Konya, Niğde, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Hatay çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolunun güneydoğusu ile Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolunun güneydoğusu ile Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, don ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (dik yamaçlarda çığ riski, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Hatay merkez ve güneyinde kuvvetli (20-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

